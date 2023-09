Het beroep van de jonge Club Brugge-supporter uit Jabbeke die gisteren in Denemarken veroordeeld werd tot vijf maanden cel, is verworpen.

De jongen van toen nog 17 jaar werd na de Europese wedstrijd van Club Brugge in het Deense Aarhus opgepakt. Hij is onder meer veroordeeld voor bendevorming en het bij zich hebben van een bivakmuts. Naast vijf maanden cel mag hij ook zes jaar lang Denemarken niet in. Over veertien dagen kan hij een verzoek indienen tot vervroegde vrijlating.

