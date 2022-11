Bernd Storck traint eerste keer met KV Kortrijk

Tussen alle WK-gekte door heeft Bernd Storck deze middag zijn eerste training als coach van KV Kortrijk afgewerkt. Het is al de derde trainer van de Kerels dit seizoen na Adnan Custovic en Karim Belhocine. De Duitster heeft maar één opdracht: KVK in eerste klasse houden.

Storck stuurde op de eerste training onmiddellijk bij en dat is nodig. De voorlaatste plaats met 12 punten. Dat is de magere balans van KV Kortrijk deze heenronde in de Jupiler Pro League. Code rood en degradatiestrijd dus maar laat dat nu net de specialiteit van Storck zijn. In 2019 hield hij op miraculeuze wijze Cercle in eerste klasse.

Kortrijk hoopt met Storck op kampgeest en fysieke paraatheid. Maar een garantie op succes is de Duitser nu ook niet. In oktober werd hij aan de deur gezet bij Eupen. En ook bij Genk was zijn passage geen succes.

Eerste wedstrijd in de competitie onder Storck is meteen een klepper: fiere leider en - ex-club van Storck - Genk komt naar het Guldensporenstadion.