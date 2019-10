Bernd Storck onderweg naar Cercle

De Duitser Bernd Storck is klaar om de nieuwe trainer te worden bij Cercle Brugge, is ons bevestigd. Enkel een handtekening moet nog worden gezet. De Duitser kan mooie adelbrieven voorleggen. Vorig seizoen hield hij Moeskroen in de hoogste klasse.

Storck was vrijdagmiddag al op Jan Breydel. Hij beantwoordt alvast aan het profiel van de coach die de Vereniging zoekt. Vorig seizoen kwam hij na een dikke maand bij Moeskroen en slaagde er niet alleen in om de Henegouwers in veilig vaarwater te loodsen maar zelfs om hen nog inde buurt van Play-Off 1 te brengen.

Ex-bondscoach van Hongarije

Storck wordt het dus en niet Georges Leekens, Mircea Rednic of Emilio Ferrera. Storck heeft ervaring op het internationale plan (hij was bondscoach bij Hongarije toen dat team op het EK in 2016 in de achtste finale tegen België verloor met 0-4) maar trainde ook de beloftenploeg van Olympiakos Piraeus. Na zijn sterke passage bij Moeskroen hoopte Storck op een plaats bij Charleroi, maar dat werd niets. Nu komt hij dus terug uit Duitsland om Cercle te redden.

Zware taak

Dat laatste wordt best een zware klus. De Vereniging kon in de eerste tien wedstrijden van het seizoen maar één keer winnen en verliet de beker al langs de achterdeur. Met 3 op 30 staat de rode lantaarn voor een lange inhaalrace. Aan Storck om die race tot een goed einde te brengen. Hij heeft alvast het juiste profiel om de spelers van Cercle de nodige inzet en discipline bij te brengen. De nieuwe trainer wordt wellicht pas na het weekend voorgesteld.