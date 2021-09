Beloften Shari Bossuyt en Julie De Wilde eindigen in tijdrit in top 10

De Belgische U23-rensters Shari Bossuyt en Julie De Wilde zijn donderdag als zevende en negende geëindigd in de Europese kampioenschappen tijdrijden in het Italiaanse Trente. De Europese beloftetitel ging naar thuisrijdster Vittoria Guazzini.

De 20-jarige Guazzini, eerder dit jaar vierde in Dwars door Vlaanderen en een voormalig Europees tijdritkampioene bij de juniores, deed 29:02 over de tijdrit van 22,4 kilometer in Trente, en was daarmee 0:39 sneller dan de Duitse Hannah Ludwig, die zilver veroverde. Een andere Italiaanse, Elena Pirrone, finishte op 0:46 en was daarmee derde.

De 21-jarige West-Vlaamse Bossuyt gaf 58 seconden toe op Guazzini, de amper 18-jarige Oost-Vlaamse Julie De Wilde 1:14. De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij finishte tussen de twee Belgische deelneemsters in. In totaal waren er 28 deelneemsters.

Later op de dag rijden ook de mannen-elite, de vrouwen-elite en de mannen U23 hun tijdrit voor de Europese titel in Trente.