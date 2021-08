Belgische ruiterploeg eindigt vijfde in teamcompetitie, ondanks goede start George

Michèle George (graad V) beet zondag met Best Of 8 de spits af voor België en bezorgde ons land een score van 77.047. Manon Claeys (graad IV) zette met San Dior 2 tot slot een score neer van 73.775. Barbara Minneci (graad III) kwam zaterdag al met Stuart in actie en was goed voor een score van 72.265. Met een totaal van 223.087 moest ons land vrede nemen met de vijfde plek.

De Britse vrouwen gingen met het goud aan de haal in 229.905, voor Nederland (229.249). De Verenigde Staten (224.352) maakten het podium vol, voor Denemarken (224.324) en België.

George veroverde eerder in Tokio in de individuele test van de paradressuur het goud, Manon Claeys verzekerde zich van het brons in haar klasse. Minneci moest vrede nemen met de zesde plaats.