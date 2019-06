Belgische boksfederatie dient klacht in tegen uitslag kamp Persoon

De Iers-Amerikaanse haalde het op 1 juni in New York op punten en mocht zich daardoor de onbetwiste nummer één bij de lichtgewichten noemen. Maar de beslissing van de jury stuitte bij heel wat waarnemers op onbegrip. De Belgische bond KBBB onderneemt nu formeel stappen en dient met een brief klacht in.

"Niet akkoord met het resultaat"

"Wij, de Koninklijke Belgische boksbond, wensen een klacht in te dienen", opent de brief. "We gaan niet akkoord met het resultaat van het gevecht tussen onze boksster Delfine Persoon en Katie Taylor dat plaatsvond op 1 juni in Madison Square Garden in New York. Het resultaat van die kamp voelt bij de professionals en de wereldwijde media heel verkeerd, schandalig en schaamteloos aan. Wij menen dat respect, eerlijkheid en fairplay een belangrijke rol moeten spelen in onze geliefde sport. We vragen eerlijkheid van onze atleten en dat is precies wat wij hen moeten teruggeven. We hopen dat de wereldbond zal overwegen Delfine Persoon hierin te steunen."

De brief is ondertekend door KBBB-voorzitter Willy Bosch. Persoon verloor van Taylor met 95-95, 96-94 en 96-94. Die had al de WBA-, WBO- en IBF-titels in haar bezit en nam de WBC-titel van Persoon over. Taylor liet inmiddels verstaan "heel graag" nog eens tegen de West-Vlaamse te willen boksen. Als dat gebeurt, wil de Belgische bond dat er minstens een Belg in de jury zit. De KBBB vindt het onbegrijpelijk dat de jury uit drie Amerikanen bestond.

