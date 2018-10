Belgisch skydiveteam is wereldkampioen formatiespringen

Het Belgische skydiveteam HayaBusa is in Australië wereldkampioen formatiespringen geworden.

Ze haalden het nipt van het Amerikaanse team. Dinsdag braken de Belgen ook al het wereldrecord. In de ploeg die bestaat uit vier parachutespringers en één cameraman zitten twee rasechte West-Vlamingen.

Eind van de maand trekt HayaBusa naar Bahrein waar ze de hun wereldtitel zullen verdedigen in de indoorcompetitie. Dan simuleren ze een parachutesprong in een koker waardoor de wind blaast tegen een snelheid van 200 Km per uur.

