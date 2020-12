Belgisch schaatsrecord voor Stien Vanhoutte

Stien Vanhoutte heeft in Heerenveen het Belgisch record schaatsen op de 500 meter verbeterd. De 24-jarige Vanhoutte klokte zondag 39.35. Bij de tweede 500 meter was ze iets langzamer met 39.40. (Archieffoto)

Het vorige record was met 39.52 sinds 11 januari 2020 in haar bezit. Dat was zo ongeveer haar laatste race voor de West-Vlaamse zondag in de marge van het Nederlandse kwalificatietoernooi voor de grote toernooien in een leeg Thialf mocht opdraven.

Vanhoutte reed haar beide 500 meters tegen de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die voor een Nederlandse ploeg uitkomt. Herzog, in 2019 wereldkampioene op deze afstand, noteerde eerst 37.45 en daarna 37.56. Beste Nederlandse bij het kwalificatietoernooi was het jonge talent Femke Kok, die met 37.08 een fractie boven het baanrecord bleef.

Swings sneller dan Vosté

Op de 1500 meter voor mannen kregen Bart Swings en Mathias Vosté gelegenheid om te kijken wie momenteel de beste Belgische schaatser op deze afstand is. Swings won in 1:45.92, Vosté klokte 1:47.70. Beide schaatsers waren dit seizoen al sneller, Vosté een week geleden zelfs meer dan anderhalve seconde.

De omstandigheden in Heerenveen waren nagenoeg ideaal. De lage luchtdruk zorgde voor minimale weerstand. De conditie van de ijsvloer was goed. Met name Sven Kramer had de laatste maanden herhaaldelijk kritiek geuit op de sterk wisselende ijskwaliteit.