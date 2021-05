Belgian Cats winnen nipt tegen Servië

De Belgische nationale basketvrouwen hebben vrijdag op een internationaal oefentoernooi in Kortrijk een nipte zege behaald tegen Servië. De Belgian Cats wonnen in Sportcampus Lange Munte na een spannende wedstrijd met 64-63 (rust: 37-43).

De Belgische vrouwen, nummer zes van de wereld, kregen met Servië (FIBA 8) een stevige brok voor de kiezen. De bezoekers namen de beste start en speelden halfweg een kloof van zes punten bij elkaar. Maar de Cats gaven zich niet gewonnen en knokten terug. In het slot maakten ze het verschil en gingen ze op en over Servië. Antonia Delaere scoorde een halve minuut voor de buzzer de winnende tweepunter. Emma Meesseman was goed voor zestien punten, zeven rebounds en vijf assists. Bij de Belgen kregen onder meer Julie Allemand, Kim Mestdagh, Kyara Linskens en Billie Massey rust.

"Te braaf in de duels"

Bij bondscoach Philip Mestdagh overheersten nadien gemengde gevoelens. "Voor een eerste voorbereidingswedstrijd kan ik als coach snappen dat er wat afval in het spel zit, maar we waren te braaf in de duels en dat is niet normaal", reageerde Mestdagh. "Dat begreep ik niet goed, want we hebben nog zestien speelsters die moeten knokken voor twaalf plaatsen. We lieten te veel rebounds aan de Serviërs en leden te veel balverlies (23 keer, waarvan 18 keer in de eerste periode, red.). Mijn groep heeft goed gereageerd, maar enkele zaken zijn duidelijk geworden."

Voorbereidin op EK en Olympische Spelen

De Cats bereiden zich momenteel voor op het EK (17-27 juni in Straatsburg en Valencia) en de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus in Tokio). Op het internationaal oefentoernooi in Kortrijk volgt zaterdag nog een duel met Puerto Rico, ook tegenstander op de Spelen. Tot slot spelen de Cats zondag in de Lange Munte tegen Nigeria.

Nadien vertrekken de Belgische basketvrouwen voor een week op stage richting Cordoba in Spanje, waarna ze nog een week in Kortrijk doorbrengen, vooraleer naar het EK te vertrekken. Op het EK nemen de troepen van bondscoach Philip Mestdagh het in de groepsfase op tegen Turkije, Slovenië en Bosnië. In Tokio zijn, behalve Puerto Rico, Australië en China de tegenstanders in de poulefase.