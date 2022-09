Belgian Cats verliezen van China en eindigen als derde in hun groep

De Belgische basketbalvrouwen hebben dinsdag in hun vijfde en laatste groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney een 81-55 nederlaag geleden tegen China (rust 35-28).

De Cats eindigen zo als derde in hun groep, maar waren al langer zeker van een ticket voor de kwartfinales.

's Werelds nummer vijf België, dat het zonder de aan de kuit geblesseerde Emma Meesseman moest doen, streed tegen het twee plaatsen lager gerangschikte China om de tweede stek in de groep en een op papier makkelijkere loting voor de kwartfinales.

In een gelijkopgaande partij in het Olympic Park Sports Center, onder toeziend oog van onder andere Wout van Aert, stond China na het eerste kwart 17-14 voor. Bij rust was het 35-28 voor de Chinese vrouwen, ook na het derde kwart leidde China (54-45). In het laatste kwart was de veer van de Cats gebroken, ze scoorden nog amper tien punten en verloren uiteindelijk nog met zware 81-55 eindcijfers. Bij de Belgen was Kyara Linskens (14 punten) het best bij schot, Julie Vanloo nette 13 punten.

Eerder dit WK gingen de Belgische vrouwen in hun openingswedstrijd in groep A onderuit tegen de Verenigde Staten (87-72), maar wonnen ze aansluitend van Zuid-Korea (84-61), Puerto Rico (68-65) en Bosnië (85-55). Zo eindigen ze als derde in hun groep, na groepswinnaar Verenigde Staten en China. Donderdag nemen ze het in de kwartfinales op tegen het nummer één of twee uit groep B. Wie dat wordt, wordt dinsdagnamiddag (15u Belgische tijd) beslist na loting. Voor aanvang van de slotspeeldag leidt Canada in groep B voor Frankrijk, Australië en Servië.

Voor de Cats is het hun tweede opeenvolgende WK. Vier jaar geleden eindigden ze in het Spaanse Tenerife op een knappe vierde plaats.