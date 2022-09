Belgian Cats treffen gastland Australië in kwartfinales

De Belgian Cats nemen het in de kwartfinales van het WK basket in Sydney op tegen gastland Australië. Dat bleek bij de loting.

België (FIBA 5) eindigde na vijf wedstrijden als derde in groep A en zou bij de loting gekoppeld worden aan de nummer 1 (Australië) of 2 (Canada) uit groep B. De kwartfinale wordt donderdag om 20u30 lokale tijd (12u30 Belgische tijd) gespeeld.

Australië (FIBA 3) won groep B met vier zeges en een nederlaag. Na 57-70 verlies tegen Frankrijk volgden overwinningen tegen Mali (118-58), Servië (69-54), Canada (75-72) en Japan (71-54).

De Belgian Cats openden hun WK met verlies tegen de VS (87-72) maar wonnen daarna van Zuid-Korea (84-61), Puerto Rico (68-65) en Bosnië-Herzegovina (85-55). Ze sloten dinsdag af met verlies tegen China (81-55). In de wedstrijd tegen de Bosniërs viel sterspeelster Emma Meesseman uit met een kuitspierblessure, waardoor ze een kruis moest maken over het vervolg van de competitie.

De Verenigde Staten, topfavoriet en titelverdediger, nemen het als winnaar van groep A in de kwartfinales op tegen Servië. China, de runner-up in groep A, staat tegenover Frankrijk. In de vierde kwartfinale spelen Puerto Rico en Canada tegen elkaar.

Bij winst in de halve finales spelen de Belgen tegen China of Frankrijk. Voor de Belgian Cats is het hun tweede opeenvolgende WK. Vier jaar geleden eindigden ze in het Spaanse Tenerife op een knappe vierde plaats.