Belgian Cats stunten tegen Australië

Tegen de vice-wereldkampioen werd het 85-70. Emma Meesseman nam daarvan 32 punten voor haar rekening.

De Cats, die hun olympisch debuut vierden, waren niet onder de indruk tegen de Australiërs, samen met de VS beschouwd als favoriet voor het goud. Na het eerste quarter leidde België, zesde op de wereldranglijst en op het voorbije EK goed voor brons, met 21-17. I

n het tweede quarter reageerde de nummer twee op de wereldranking, die het moest stellen zonder uithangbord Liz Cambage. Bij de rust leidden de Australiërs met 37-41.

In een erg spannende partij lieten de Belgen, aangevoerd door vedette Emma Meesseman, zich niet verdringen. Na het derde quarter stond Australië één punt voor: 56-57. In het begin van het vierde quarter plaatste het team van Philip Mestdagh een tussenspurt (71-61 en 80-66). Zijn troepen lieten de overwinning niet schieten, meteen een stunt van formaat. In groep C spelen de Belgian Cats nog tegen Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus). De top twee van de drie groepen en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinale