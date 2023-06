Belgian Cats strijden tegen titelverdediger Servië om plek in halve finale EK

De Belgian Cats nemen het deze namiddag om 15 uur in Ljubljana op tegen titelverdediger Servië in de kwartfinales van het EK basket.

De inzet is tweeledig: de Belgische basketvrouwen kunnen een plaats bij de laatste vier veroveren voor de derde keer in de geschiedenis na 2017 (brons) en 2021 (brons), maar ook een ticket grijpen voor de preolympische kwalificatietoernooien gereserveerd voor de top 6 (top 5 als Frankrijk hier niet bij is) met het oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

De Belgische basketters kwamen dinsdag in de Sloveense hoofdstad aan vanuit Tel Aviv, waar ze zich hadden geplaatst voor de kwartfinales na drie zeges in evenveel duels in hun groep. Ze spelen voor het eerst in de Stozice Arena. Na een verlies tegen Hongarije in haar groep in Ljubljana werd Servië verwezen naar de barrages, waarin ze dinsdagavond niet zonder moeite wonnen van Groot-Brittannië.

Op hun hoede

Rachid Meziane, de Franse bondscoach van de Cats, weet dat het "een ernstige vergissing zou zijn om te denken dat de Serviërs op dit (middelmatige) niveau zullen blijven spelen". Ook Julie Allemand is op haar hoede. "We kennen Servië en weten hoe de bondscoach (Marina Maljkovic, de coach van Emma Meesseman bij Fenerbahçe, red) haar speelsters bepaalde opdrachten gaat geven. We weten dat Emma stevig zal aangepakt worden net als ik. Het wordt heel moeilijk, maar als we de volle 40 minuten rustig blijven, denk ik dat we de Serviërs kunnen verslaan."

De winnaar van het duel speelt in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen Frankrijk en Montenegro. De verliezers spelen om de plaatsen 5 tot en met 8. In de andere kwartfinales neemt Hongarije het op tegen Tsjechië en Spanje tegen Duitsland.