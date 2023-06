Belgian Cats stralen tijdens huldiging op Grote Markt in Brussel

Het Belgische vrouwenbasketteam sleepte zondagavond voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel in de wacht na een beklijvende finale tegen Spanje. Na een hartelijke ontvangst door premier Alexander De Croo eerder op de dag en later door Brussels burgemeester Philippe Close in het Brusselse stadhuis werden beide teams onder luid gejuich gehuldigd door honderden Belgische basketbalfans verzameld op de grote markt.

Hoofdcoach Rachid Méziane verklaarde "bijzonder blij te zijn om de Belgian Cats naar de overwinning geleid te hebben." Assisent-coach Jill Lorent wilde geen antwoord geven op het geheim achter de overwinning van de vrouwenbasketploeg. "We hebben nog een heel pad af te leggen, dus ik ga het geheim van de ploeg voorlopig bewaren."

(lees verder onder de foto)

Speelster Antonia Delaere zei "het te zot vinden" om zo gehuldigd te worden in het bijzijn van de fans. "In het begin van het kampioenschap viel het wel mee om een wedstrijd te winnen, maar vanaf de halve finale was het telkens opnieuw een geweldig gevoel. Om deze overwinning nu met jullie te kunnen beleven, is nog veel beter."

"Wat hebben wij gedaan?"

Emma Meesseman, sterspeelster en kapitein van het team, bracht de Belgian Cats zondag op het nippertje kort voor het einde van de wedstrijd op voorsprong. Ze kwam het balkon van het Brusselse stadhuis op met de Europese beker in haar hand. "Ik denk dat we het nog niet volledig beseffen. Maar nu dat ik dit zie, denk ik pas: 'wat hebben wij nu gedaan?'"

Haar aantreden op het balkon werd onder luid gejuich en geklap onthaald. Vervolgens werd het publiek getrakteerd op een foto- en handtekeningsessie met de speelsters van de Belgian Cats. Onder begeleiding van een DJ ging het feestje verder.