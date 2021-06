Belgian Cats plaatsen zich moeizaam voor kwartfinale

De Belgische nationale vrouwenbasketploeg heeft zich zondag in het Franse Straatsburg geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In de slotwedstrijd haalden ze het met 63-61 (rust: 41-31) van Turkije, dat de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen was en in het slot nog stevig kwam aandringen...

Met twee zeges zijn de Belgian Cats groepswinnaar en stoten ze rechtstreeks door naar de laatste acht. Slovenië en Bosnië-Herzegovina spelen barrages, Turkije is door de nederlaag uitgeschakeld. De kwartfinales worden komend weekend in het Spaanse Valencia afgewerkt.

De top zes krijgt nadien startrecht in de kwalificatietoernooien voor het WK 2022 in Australië. De Belgische basketvrouwen zijn ondanks enkele afwezigheden op dit EK een van de kanshebbers op eremetaal en later deze zomer gaan ze voor olympische glorie in Tokio. Frankrijk, Spanje en Servië zijn de andere favorieten.

In 2017 veroverden de Belgian Cats brons in Praag, in 2019 moesten ze zich in Belgrado met een vijfde plaats tevreden stellen.