Belgian Cats openen jacht op eremetaal

De Belgische basketvrouwen zijn een van de kanshebbers op eremetaal. Frankrijk, Spanje en Servië zijn de andere favorieten. In groep C nemen de Cats het ook nog op tegen Slovenië (vrijdag) en Turkije (zondag). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, die in het Spaanse Valencia gespeeld worden, de tweede en derde spelen barrages.

In 2017 veroverden de Belgian Cats brons in Praag, in 2019 moesten ze zich in Belgrado met een vijfde plaats tevreden stellen. Coach Philip Mestdagh kan in Straatsburg alvast niet rekenen op Jana Raman, die dinsdag bij een banaal ongeluk op de trein naar Straatsburg een duimbreuk opliep. De jonge Becky Massey, die afkomstog is uit Oostende, is haar vervangster in de twaalfkoppige selectie. "Het forfait van Raman geeft ons wel een tik", geeft sterspeelster Emma Meesseman toe. "Bovendien heb ik door een verstoorde voorbereiding nauwelijks kunnen samenspelen met Kim Mestdagh en Julie Allemand. We moeten de trein zo snel mogelijk weer op de rails krijgen. Een goede start tegen Bosnië zou ons alvast vertrouwen en een goed gevoel geven, de druk wat van de ketel halen.