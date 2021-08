Belgian Cats nemen het op tegen Japan in kwartfinales

De Belgische nationale vrouwenbasketploeg speelt woensdag in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio tegen Japan. Dat is het resultaat van de loting van vandaag.

De Belgian Cats sloten eerder op de dag de groepsfase op de Spelen af met een 62-74 nederlaag tegen China. De Belgische vrouwen, die voordien al zeker waren van de kwalificatie voor de tweede ronde, waren als beste tweede net als de groepswinnaars reekshoofd bij de loting voor de kwartfinales.

Japan eindigde in zijn poule als tweede na de Verenigde Staten maar voor Frankrijk. De Japanse vrouwen wonnen verrassend tegen Frankrijk (74-70) en versloegen ook Nigeria (102-83). Tussendoor verloren ze van de VS (86-69).

Als de Cats het thuisland over de knie leggen, wacht in de halve finales Frankrijk of Spanje. In de andere kwartfinales treft topfavoriet en titelverdediger de Verenigde Staten in een kraker Australië. China ontmoet Servië.