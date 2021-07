Belgian Cats kloppen Puerto Rico met gemak

De Belgische vrouwen versloegen in Saitama Puerto Rico, het zwakke broertje in groep C, met 87-52 (rust: 43-24). Dinsdag namen ze in hun eerste groepsduel verrassend de maat van vicewereldkampioen en nummer twee van de wereld Australië (85-70). De Cats begonnen zonder haast aan de partij en Puerto Rico kon in de openingsfase een tijdje blijven aanklampen. Aan het einde van het eerste kwart sloeg de motor aan en via 23-16 ging het naar 43-24 bij de rust. Ann Wauters en Marjorie Carpréaux waren intussen voor het eerst op deze Spelen op het parket gekomen. Iedereen kreeg speeltijd van bondscoach Philip Mestdagh. Na de pauze namen de Cats zonder echt door te duwen een steeds grotere voorsprong. Het derde kwart eindigde in 60-37, de eindstand was uiteindelijk 87-52. Emma Meesseman (26 ptn en 15 rebounds), Hanne Mestdagh (18 ptn) en Kim Mestdagh (15 ptn) waren de uitblinkers aan Belgische zijde. De Belgische vrouwen spelen hun laatste groepsduel maandag tegen China. De top twee van de drie groepen en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. Later op de dag, om 14 uur Belgische tijd, speelt in groep C China nog tegen Australië. Als Australië verliest, plaatsen de Cats zich al zeker voor de kwartfinales. De Chinese vrouwen wonnen in hun eerste duel met ruime 97-55 cijfers van Puerto Rico.

Dankzij de 76-74 zege van China tegen Australië zijn de Belgische basketvrouwen vandaag al zeker van een stek in de kwartfinales op het olympisch vrouwenbaskettoernooi op de Spelen van Tokio.