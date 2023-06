Belgian Cats kloppen ook Italië en gaan als groepswinnaar naar kwartfinales

De Belgische basketbalvrouwen hebben zondag ook hun derde groepswedstrijd op het EK in Israël en Slovenië winnend afgesloten. In Tel Aviv werd met 72-64 gewonnen van Italië. De Belgian Cats zijn met drie op drie groepswinnaar en gaan rechtstreeks door naar de kwartfinales.

Italië bood de hele partij goed weerstand. De Cats hadden voortdurend een lichte voorsprong en gingen via 26-22 in het eerste kwart naar 43-39 bij de rust.

Na de pauze bleef Italië in het spoor van de Belgen en bij het begin van het vierde kwart namen ze zelfs een 56-60 voorsprong. Uiteindelijk haalden de Cats het toch met acht punten verschil. Julie Vanloo uit Deerlijk (23 ptn) en Emma Meesseman uit Ieper (20 ptn, 9 rbds, 5 assists) waren de uitblinkers bij België.

De voorbije dagen klopten de Cats met ruime cijfers gastland Israël (108-59) en Tsjechië (84-41). De Belgische vrouwen behoren tot de favorieten op dit Europees kampioenschap. Ze behaalden de voorbije jaren twee bronzen medailles op EK's (2017 en 2021). Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde, na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een zevende plaats en nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales