Belgian Cats imponeren ook tegen Tsjechië: groepswinst lonkt

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Israël en Slovenië winnend afgesloten. De Belgian Cats klopten in Tel Aviv Tsjechië met 84-41 (rust: 39-26) en zetten zo een grote stap naar groepswinst.

De meisjes van bondscoach Rachid Meziane kwamen in hun tweede duel in poule B nooit in de problemen. Via 9-0 ging het naar 20-11 aan het eind van het eerste kwart. De Cats waren baas en consolideerden tot 39-26 aan de pauze. Na rust drukten de Belgische vrouwen het gaspedaal nog eens vol in. Een tussenspurt later stond het 64-33. Het vierde kwart was er enkel nog voor de statistieken. Eindstand: 84-41.

Emma Meesseman (24 ptn en 11 rebounds), Julie Vanloo (13 ptn) en Julie Allemand (12 ptn en 11 assists) waren de uitblinkers bij België.

Groepswinst lonkt

Donderdagavond wonnen de Cats hun opener op het EK tegen gastland Israël met klinkende 108-59 cijfers. Zondagavond (om 17u15) nemen ze het in hun laatste groepswedstrijd nog op tegen Italië. De Tsjechische vrouwen hadden donderdag in hun eerste duel verrassend de maat genomen van Italië (61-58). Later vrijdag is er nog Israël-Italië (om 14u30).

De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales. Nummers twee en drie kruisen met de nummers twee en drie van groep A, die bestaat uit Spanje, Letland, Montenegro en Griekenland.