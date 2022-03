Belgian Cat Julie Van Loo blijft in Rusland

De Deerlijkse Belgian Cat Julie Van Loo blijft voorlopig in Rusland ondanks de onzekerheid, maar vertrekken leidt tot contractbreuk. Dat vertelt Van Loo in een interview met Radio 1.

Ook de sportwereld voelt de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Belgian Cat Julie Van Loo uit Deerlijk speelt zelf in de Russische basketbalcompetitie. Ze is actief bij de club Krasnoyarsk, een stad in Siberië.

Het is geen gemakkelijke periode, maar voorlopig blijft Vanloo toch in Rusland, dat vertelt ze uit op Radio 1. “Het leven gaat hier zijn gewone gangetje en ik voel mij veilig. Maar er is ook heel veel onzekerheid, het thuisfront maakt zich zorgen. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn ploegmaten en coach."

“Daarnaast heeft vertrekken ook een aantal financiële gevolgen”, legt Van Loo uit. “Wanneer je het land verlaat, verbreek ik het contract met mijn club. Een overhaaste beslissing kan dus grote gevolgen hebben.”

Van Loo staat in nauw contact met de andere drie Belgian Cats die in Rusland spelen, Hind Ben Abdelkader, Kyara Linskens en Emma Meesseman. Ook zij blijven voorlopig nog in Rusland.