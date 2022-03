Belgian Cat Emma Meesseman verlaat Rusland

Basketbalspeelster Emma Meesseman uit Ieper volgt het voorbeeld van Julie Vanloo en keert terug naar België. Door de Russische invasie in Oekraïne is de situatie in Rusland niet meer veilig.

Emma Meesseman is actief in de Russische basketbalcompetitie en speelt bij de club Jekaterinenburg. Maar omwille van het conflict tussen Rusland en Oekraïne ziet ze het niet meer zitten om in Rusland te blijven. Met het vliegtuig keert ze via een grote omweg terug naar huis.

Topclub Jekaterinenburg is de winnaar van de EuroLeague, maar de Internationale Basketbalfederatie FIBA schorst voorlopig alle Russische clubs.

Julie Vanloo had eerder al aangekondigd dat ze vandaag haar laatste wedstrijd speelt voor Krasnojarsk. Morgen keert ze terug naar huis. Wat de twee andere Belgian Cats in Rusland Kyara Linskens en Hind Ben Abdelkader zullen doen is nog niet bekend.

