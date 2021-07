Belaey blijft concurrentie voor op BK trial

De 38-jarige Oost-Vlaming was op het Epernayplein in Middelkerke weer een maatje te groot voor de concurrentie. Kenny Belaey overwon ook de 15de hindernis van dit kampioenschap en haalde zo een score van 860 punten. Tweede was opkomend talent Romain Leonard, broer Wesley pakte het brons. Kenny Belaey is er al 38, en heeft elk BK gewonnen sinds zijn twaalfde. Nu bereidt hij zich voor op zijn negentiende en laatste WK, daar hoopt hij voor de zestiende keer op het podium te staan. Ook bij de vrouwen haalde de topfavoriete het met Perrine Devahive.