"Ik ben niet echt verrast. Ik heb een heel goed jaar achter de rug", vertelde de Limburger na zijn verkiezing op een gala-avond in Brussel.

'Bekroning'

Vanaken bleef in de verkiezing nipt Genkenaar Ruslan Malinovskyi voor. "Hij heeft het heel goed gedaan, maar ik denk dat ik hetzelfde mag zeggen", reageerde Vanaken. "Mijn cijfers waren vorig jaar al heel goed en nu heb ik bevestigd met zestien goals en achttien assists. Ik ben ook bij de Rode Duivels mogen komen, wat een hele eer is. Dit is de bekroning van een heel mooi seizoen."

'Gelukkig bij Club Brugge'

Hans Vanaken won de voorbije twaalf maanden drie individuele prijzen (met ook de Gouden Schoen in januari), speelde kampioen met Club, klom op tot de nationale ploeg. Hij lijkt dus klaar voor een volgende stap, maar die boot houdt de draaischijf van blauw-zwart (voorlopig) af. "Er is op dit moment niets concreets aan de orde en zolang dat het geval is, is dit voor mij geen thema", benadrukt hij. "Ik speel hier voor de prijzen, ben belangrijk, heb nog een doorlopend contract. Ik ben heel gelukkig bij Club Brugge."

In een nieuwe titel voor Club gelooft Vanaken, ondanks de grote achterstand op KRC Genk, nog steeds. "We moeten erin geloven, zolang het mathematisch kan. Zondag thuis tegen Genk wordt de match van alles of niets. We hebben maar een optie en dat is de overwinning."