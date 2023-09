Bekeroverwinning doet KVO even zorgen vergeten

De Amerikaanse eigenaars van KV Oostende zijn in het vizier gekomen van de fiscus. Een faillissement is voorlopig nog niet aan de orde. Toch lopen de schulden van de club op en moeten de eigenaars eind september voor de ondernemingsrechtbank verschijnen om duidelijkheid te scheppen over de financiële papieren waar de club inzit.

Ook sportief is KV Oostende op de sukkel. De overwinning tegen FC Ganshoren is de eerste dit seizoen. In de competitie staat het na vier wedstrijden laatste in de stand.

Dit weekend staan er nog vijftien andere bekermatchen op het programma. Maandag vindt daarvoor de loting plaats voor de zestiende finales. Vanaf die fase nemen ook eersteklassers deel aan de Beker van België.