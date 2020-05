Bekerfinale mag met nieuwe spelerskernen

Voor wedstrijden die alsnog buiten hun normale competitiedag plaatsvinden, geldt eigenlijk de regel dat enkel spelers mogen opgesteld worden die ook op de oorspronkelijke wedstrijddatum gekwalificeerd waren. Dat artikel (B1020) creëerde een probleem voor de duels Club Brugge-Antwerp en OHL-Beerschot, aangezien spelerscontracten aflopen op 30 juni en er mogelijk al nieuwe spelers in de plaats kwamen. De kernen kunnen er dus al volledig anders uitzien.

Maar de Pro League paste daar een mouw aan. Er werd een uitzonderlijke bepaling goedgekeurd die een afwijking voorziet op het artikel B1020 in het bondsreglement, enkel voor het seizoen 2019-2020. De bepaling staat clubs toe om ook nieuwe spelers, die nog niet tot de kern behoorden, op te schrijven op het wedstrijdblad. "In afwijking van artikel B1020 zullen spelers die voldoen aan de basis- en specifieke kwalificatievereisten op de dag dat de wedstrijd wordt gespeeld, gekwalificeerd zijn voor de terugwedstrijd van de finale 1B, zonder te hoeven voldoen aan deze voorwaarden op de oorspronkelijk voorziene datum. Hetzelfde principe geldt voor de finale van de Beker van België", klinkt de uitzonderingsregel, die vanaf woensdag van kracht is.

In het gewijzigde reglement zijn ook de goedgekeurde teksten opgenomen die de blauwdruk vormen voor het seizoen 2020-2021. Op 15 mei keurden de profclubs een competitie in 1A goed met 16 clubs, met verkorte play-offs en puntenhalvering na 30 speeldagen. De top vier strijdt voor de titel en Europese tickets, de nummers 5 tot en met 8 hebben nog kans op een Europees ticket. Uit het vernieuwde reglement blijkt wel dat de winnaar van play-off 2 nog testwedstrijden moet spelen tegen de vierde van play-off 1. Ook de modaliteiten voor 1B zijn vastgelegd in de nieuwe versie van het bondsreglement. Er vindt geen promotiefinale meer plaats: de kampioen na 28 speeldagen stijgt ook effectief naar 1A.