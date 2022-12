Bekeravontuur KV Oostende strandt in achtste finale

Geen kwartfinale in de Croky Cup voor KV Oostende, dat zich nochtans kranig weerde op het veld van Union. Een vroege achterstand kwam KVO nog te boven, maar een late tweede Brusselse treffer deed de deur dicht: 2-1.

KV Oostende begon fors aan de wedstrijd, met druk op de bal, maar moest al snel een tegentreffer slikken. Teuma vond Boniface en die lukte de 1-0. Maar de kustploeg sloeg al snel terug. Een schot van Ndicka ging via de paal en doelman Morris in doel: 1-1.

Oostende liet zich absoluut niet wegzetten en kwam in de eerste helft onder meer via Ambrose nog opzetten. Toch mochten de bezoekers ook niet mopperen bij de 1-1 halfweg want Nilsson kwam nog dichtbij de 2-1 voor Union.

In een minder amusante tweede helft maakten de twee teams zich al op voor verlengingen maar in de 85e minuut kwam de bal bij Adingra die op de tegenaanval de winning goal maakte. Einde van het bekeravontuur voor een verdienstelijk KVO.