Beker: Zulte Waregem krijgt unieke kans om seizoen op te luisteren

Met Union en Antwerp treffen respectievelijk nummer twee en drie van de Jupiler Pro League elkaar. Daardoor krijgen Zulte Waregem en KV Mechelen een unieke kans om hun moeilijk seizoen op te luisteren. Essevee is 16e en staat op de eerste degradatieplek, Malinwa is terug te vinden op de 13e plaats. Begin deze maand won Zulte Waregem onder impuls van Ruud Vormer met 2-0 van de Mechelaars, die in november in eigen huis 2-2 gelijkspeelden tegen hun komende opponent.

Zulte Waregem rekende in zijn kwartfinale af met STVV: 2-0. KV Mechelen haalde het met 0-1 bij KV Kortrijk. Achter de Kazerne is de terugwedstrijd voorzien op dinsdag 28 februari. Zulte Waregem (2006, 2017) is tweevoudig bekerwinnaar, net als KV Mechelen (1987, 2019). Malinwa mikt op een zevende finale, Essevee op een vierde.