Beker: Knokke stunt, Club uitgeschakeld

Onherkenbaar Club Brugge

Club Brugge speelde een slappe eerste helft en Mehdi Tarfi (32.) strafte dat af met een knap schot dat via de paal in doel verdween. Ook na het tegendoelpunt was Club onherkenbaar zwak. Ivan Leko probeerde beterschap te creëren door Danjuma, Vanaken en Wesley te brengen, maar Arnaud De Greef (69.) kon er in de tweede helft zelfs 2-0 van maken. Hij werd zomaar vrijgelaten en kon zonder zorgen inkoppen aan de tweede paal. De Bruggelingen hadden de partij duidelijk onderschat, en Deinze leverde een knappe prestatie. Het verslapte geen moment en controleerde de wedstrijd in het slot.

