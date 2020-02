Beker: Club op zijn hoede voor Essevee

De mannen van Franky Dury sleepten in Jan Breydel een 1-1 uit de brand waardoor Club Brugge morgen moet scoren in Waregem.

Philippe Clement is alvast op zijn hoede en toont respect voor Essevee: “Ze hebben een goeie kern met heel veel ervaring, een goeie coach ook en goeie transfers.” Goeie transfers dus, waarbij ook ene Jelle Vossen. Hij maakte de overstap van Club naar Zulte Waregem. Vossen staat morgen waarschijnlijk niet aan de aftrap want dan moet Essevee bijkomend transfergeld aan blauw-zwart betalen. “Ik heb niet bij die onderhandelingen bijgezeten dus ik weet niet op welke zaken je alludeert. Wat ik vooral weet is dat Jelle hier weinig aan spelen toekwam.”

Krmencik

En dan is er nog de man die ondertussen met het rugnummer van Vossen speelt. Is Michael Krmencik ondertussen al een volwaardige nummer negen voor Club ? “Het is niet dat die op twee dagen ongelofelijk snelle aanpassingen heeft kunnen maken. Het is logische dat hij een aanpassingsperiode nodig heeft.”

Genoeg peper en zout dus voor een heerlijke cupmatch. Afwachten welke West-Vlaamse ploeg morgenavond als eerste in de finale van de beker staat.

Lees ook: