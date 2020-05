In een filmpje maken bekende Belgische voetballers de Spelers van het Jaar bekend in zowel de tweede en derde amateurklasse, en in eerste en tweede provinciale. Dat gebeurt normaal gezien op het jaarlijkse gala End of the Season, dat dit jaar door de coronapandemie niet kan doorgaan.

In de video is niet alleen Philippe Clement, trainer van Club Brugge te zien, ook Rode Duivels Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Hans Vanaken nemen het woord.