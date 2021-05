Beide West-Vlaamse duo's naar A-finale roeien

Op de tweede wereldbekermanche roeien in Luzern hebben zowel Niels Van Zandweghe en Tim Brys als Tibo Vyvey en Marlon Colpaert zich geplaatst voor de A-finale in de lichte dubbeltwee. Tristan Vandenbussche moet tevreden zijn met de B-finale.

Vyvey en Colpaert, de Europese kampioenen bij de beloften, eindigden in hun halve finale als derde in 6:46.83 achter de Duitse vicewereldkampioenen Jason Osborne en Jonathan Rommelmann (6:38.52) en de Italianen Pietro Ruta en Stefano Oppo (6:39.59), maar voor de Zwitsers (6:48.85).

West-Vlaams duel in finale

In de finale zondagmiddag (12u44) nemen ze het op tegen onder meer Niels Van Zandweghe en Tim Brys. Die werden zaterdag in hun halve finale tweede in 6:41.19 achter de Ierse wereld- en Europese kampioenen Fintan Mc Carthy en Paul O'Donovan (6:36.95). Ook de Noren Kristoffer Brun en Are Strandli (6:42.94) stootten door.

Tristan Vandenbussche werd in zijn halve finale van de skiff zesde en laatste, op ruime afstand van de Noorse winnaar Kjetil Borch. Hij start zondagmorgen (9u55) in de B-finale (plaatsen 7 tot 12).