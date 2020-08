Beachwaterpolotoernooi Kortrijk afgelast door E. Colibacterie

De tweede editie van het beachwaterpolotoernooi in Kortrijk kon zaterdag niet plaatsvinden: de E. Colibacterie stak stokken in de wielen.

De tweede editie van het beachwaterpolotornooi in Kortrijk is zaterdag afgelast door een grote hoeveelheid E. Colibacterie in de Leie. Door de tropische temperaturen is hun aantal explosief gestegen. De hevige buien van de voorbije dagen zorgden zelfs voor een verviervoudiging.

De bacterie komt natuurlijk voor in ons lichaam en in de vrije natuur, maar sommige varianten kunnen darmklachten veroorzaken. De organisatie nam het zekere voor het onzekere en schrapte het volledige event. Iedereen werd naar huis gestuurd.