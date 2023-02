BCO zeker van eerste plaats in Belgisch luik BNXT League

BC Oostende is zeker van de eerste plaats in het Belgische luik van de BNXT League, dankzij een 64-80 zege bij Antwerp Giants.

Zondag had Oostende nog twee verlengingen nodig om Antwerp te verslaan, maar dat lieten ze in deze inhaalwedestrijd geen tweede keer gebeuren. Dankzij 25 punten van Gillet won BCO met 64-80. Op 1 speeldag van het einde is Oostende nu zeker van de eerste plaats, en trekt het als leider naar de Elite Gold.