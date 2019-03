BCO wint van Brussels

Oostende was met 67-73 te sterk voor Brussels in de EuroMillions Basket League.

Brussels-Oostende was een spannend duel tot het einde, uiteindelijk was het de landskampioen die aan het langste eind trok. De pas aangetrokken center Shevon Thompson was met 16 punten de topscorer bij de kustploeg. Voor Brussels gooide Amin Stevens 24 punten door de korf.

In de stand blijven de Antwerp Giants aan de leiding met 17 zeges en 4 nederlagen. Oostende (16-4) volgt op de tweede plaats, voor Charleroi (14-7) en Brussels (13-8). Bergen (12-9) vervolledigt de top vijf. In de tweede tabelhelft staan Limburg United (8-13), Aalstar (8-13), Mechelen (8-13), Leuven (5-16) en Luik (3-17).