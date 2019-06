BCO wint op Antwerp en kan donderdag titel pakken

BC Oostende heeft na een bloedstollende remonte in het vierde quarter ook zijn tweede verplaatsing in de play-offinale gewonnen, bij de Antwerp Giants. Het won met 57-60 en brengt de stand zo op 1-2. Donderdag kan BC Oostende in eigen huis de achtste titel op een rij winnen.

Antwerp had in eigen huis het mentale voordeel na de zege van zondagavond in Oostende, maar het werd opnieuw een erg close game tussen de twee beste teams van de Belgische competitie. Bij de rust stond het 33-32 en kon het nog alle kanten uit. In het derde kwart kwamen de Oostendse sterkhouders in foutenlast en gesteund door het thuispubliek speelden de Giants een 48-40-voorspong bij elkaar.

Sterke Kesteloot brengt de zege

BCO plooide maar kraake niet. Want het vierde kwart was dat van Vincent Kesteloot (een Antwerpenaar trouwens). Hij nam de regerende kampioen op sleeptouw met 14 punten in de laatste tien minuten. Bij Antwerp stokte de machine volledig en zo kon Oostende na een schitterende remonte met 57-60 winnen. Donderdag kan BCO in de eigen Versluys Arena zijn achtste landstitel op een rij binnen halen. Maar dan moet het wel winnen.