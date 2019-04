BCO verliest topper van Charleroi

Spirou Charleroi heeft donderdagavond de topper van de 23e speeldag in de Belgische basketbalcompetitie tegen landskampioen Oostende gewonnen. De Henegouwers haalden het in de Spiroudome met 77-72 (rust: 44-31).

Charleroi keek na drie competitiezeges op rij uit naar de komst van Oostende. De landskampioen won zelf zes duels op rij en lijkt met de play-offs in aantocht naar zijn beste vorm toe te groeien. De uitkomst van de partij zou ook bepalen wie als leider het weekend inging.

Le Spirou schoot onder impuls van Dario Hunt (21 punten en 10 rebounds) sterk uit de startblokken. Aan de pauze stond Oostende dertien punten in het krijt. In het derde bedrijf hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar in het vierde kwart kreeg de thuisploeg het lastig. Oostende kwam tot op twee punten van de Henegouwers, die de zege evenwel niet meer uit handen gaven. Bij de bezoekers vierde Shevon Thompson zijn debuut met 16 punten en 9 rebounds.

In de stand delen Oostende en Charleroi met 39 punten de leiding, al speelde de kustploeg een wedstrijd minder. Antwerp is met 38 punten derde, maar heeft nog twee duels te goed.