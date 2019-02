BCO uit de Champions League

Op tien seconden van het einde mist Chase Fieler een van zijn twee vrijworpen, en dat breekt BCO zuur op. Want uit de daaropvolgende aanval puurt Straatsburg een driepunter, nota bene van ex-speler Quentin Serron, en dan ook nog eens zijn eerste gelukte bom op zes pogingen. De thuisploeg vergeet in deze fase een fout te maken en wordt zo veroordeeld tot verlengingen, nadat ze in het vierde kwart een negenpunten achterstand hadden goedgemaakt.

En die overtime was er teveel aan voor de jongens van Dario Gjergja. De onfeilbare Lang en Serron gooiden een 10 puntenkloof bij elkaar, en BCO kon geen vuist meer maken. Einde verhaal voor BCO in de Champions League, dat wel nog doorgaat naar de Europe Cup.

"Grote teleurstelling"

"Dit is ontzettend pijnlijk," zuchtte voorzitter Verborgh na afloop. "Onbegrijpelijk dat we die fout niet maken. Dan kunnen zij maximaal 2 punten maken, en zijn er maar vier seconden meer te spelen."

"Ik mis een van de twee vrijworpen, maar dat kan gebeuren in een wedstrijd," slaat Chase Fieler mea culpa. "Maar zij spelen het wel fantastisch uit."

"Dit is de grootste teleurstelling uit mijn loopbaan. Het is ongelooflijk frustrerend dat we die fout niet maken. Het is niet de eerste keer dat we zo de mist in gaan. Dat mag gewoon niet gebeuren. Toch ben ik trots op mijn jongens. Onze fans hebben een ploeg gezien die alles heeft gegeven, maar die vergissing mogen we niet meer maken," zegt een teleurgestelde Dario Gjergja, die toch nog met een lachje afsluit. "Gelukkig is het Serron die scoort, dat is er nog een van de mijne."

BC Oostende : Williams 10, Lasisi 9, Schwartz 8, Mwema 8, Desiron 2, Djordjevic 11, Kesteloot 3, Fieler 21, Maric 2, Djurisic 20

SIG Straatsburg : Serron 13, Eddie 17, Nzeulie 5, Green 15, Lang 18, Fall 15, Traore 17