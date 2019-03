BCO tegen Varese in kwartfinale Europe Cup

De opdracht was eenvoudig in de terugwedstrijd van de achtste finale: winnen. Met hoeveel punten maakte niet uit. Na de heenmatch (gelijkspel) gold enkel 'the winner takes it all'. Oostende spoelde de nederlaag in de bekerfinale, vorige zondag tegen de Antwerp Giants, al bij al goed door. Na het eerste quarter leidde de kustploeg met 28-21. Groningen sloop met de rust in zicht evenwel naderbij tot 43-41.

Na de rust bleef de wedstrijd zeker in het derde kwart erg spannend (66-64) maar Oostende liep in de slotfase uit tot 80-72. De zege was binnen. Het werd uiteindelijk nog 88-80.

Bekijk de beelden op http://www.fiba.basketball/europecup/18-19/game/1303/Donar-Groningen-Fil...

Kwartfinales (20 maart, terug 27 maart)

Alba Fehervar (HUN) v UNET Holon (ISR)

Dinamo Sassari (ITA) v Pinar Karsiyaka (TUR)

s.Oliver Wurzburg (GER) v Bakken Bears (DEN)

Pallacanestro Varese (ITA) v Filou Oostende (BEL)