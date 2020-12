BCO speelt niet dit weekend door coronabesmetting

Het competitieduel van zaterdag tussen Oostende en Kangoeroes Mechelen in de hoogste klasse van het Belgische mannenbasket is uitgesteld vanwege enkele positieve coronagevallen bij de thuisploeg.

Dat heeft de de EuroMillions Basket League bekendgemaakt. Het gezondheidsprotocol in het basket schrijft voor dat een wedstrijd uitgesteld kan worden als minstens drie spelers en/of staffleden van één ploeg besmetting met het coronavirus hebben opgelopen. Het exacte aantal besmettingen bij de kustploeg werd niet bekendgemaakt.

Een nieuwe datum voor het duel is er vooralsnog niet. Deze week kwamen de Oostendenaren nog in actie in de Champions League tegen het Italiaanse Brindisi. Vorige week wonnen ze de topper in eigen land tegen Charleroi.