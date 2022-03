BCO moet de beker aan Limburg United laten

BC Oostende is niet ongenaakbaar. In de bekerfinale zorgde Limburg United voor de stunt van het jaar. Het versloeg BCO, als eerste Belgische team dit seizoen, met 79-73.

Het nationale volkslied schalde door Vorst Nationaal, voor de bekerfinale tussen Limburg United, bekerloos, en BC Oostende, dat hier zijn 21ste exemplaar kon winnen. David tegen Goliath zou je zeggen, maar dat dachten we vorig jaar ook, en toen won Oostende pas in extremis van de Kangoeroes. Zowat vijfduizend man in de muziektempel die is omgetoverd in een basketarena, zien een Limburgs team dat kiest voor snelheid en shotkracht, tegen de machine die Oostende toch is.

Oostende begint sputterend maar leidt halfweg

Een machine die wel wat sputterend op gang kwam, met een pak balverliezen, en een flauwe afwerking. Djordjevic nam zijn ploeg in de hand, 3-9. Maar Limburg gaf zeker niet af. Lambot bracht de bordjes gelijk, Oostende mocht wel met twee punten bonus aan het tweede kwart beginnen.

Yannick Desiron kwam dan in de ploeg en ontpopte zich tot een ware gesel voor zijn ex-ploeg, met zes punten op rij. Oostende reageertde met een aantal bommen. En als Van der Vuurst foutief mikte, was er Servaas Buysschaert die de fout rechtzette. Conger was voor de pauze de beste speler op het veld. Hij bereikte de rust met elf punten achter zijn naam, Oostende met 44 en een mooie driepunter van Gillet na fantastisch samenspel. 35-44 is de stand bij de rust.

Limburg United (Nelson) imponeert

Die negen punten bleven wel niet staan, want Limburg bleef aanklampen in het derde kwart. Oostende miste meer dan hen lief is, en bij Limburg trok Nelson het laken meer en meer naar zich toe. Zijn twee vrijworpen reduceerden de achterstand tot drie punten, 49-52. Van der Vuurst gaf de Oostendenaars wat meer ademruimte, maar zijn ex-ploegmaat Desiron hield de spanning erin, met 52-56 gingen we het laatste kwart in.

Wie anders dan Nelson reed het gat dan helemaal dicht ? Zijn 22ste punt was goed voor de 56-56. Een bom van de Finse international Jantunen leek Oostende weer op de goede weg te brengen, maar een domme aanraking van het bord van Brimah en de uitsluiting van coach Gjergja deden dat allemaal teniet. Want Nelson bleef maar scoren, met iets meer dan een minuut te spelen, stond Limburg vijf punten voor.

Oostende vond geen antwoord meer, en moest machteloos toezien hoe David het haalde. De eerste nederlaag in eigen land voor Oostende, maar meteen een hele zure. Limburg wint de bekerfinale met 79-73.