BCO met moeite voorbij Mechelen

Braian Angola was de uitblinker bij Oostende met 21 punten, Shevon Thompson nam er vijftien voor zijn rekening. Aan de overzijde volstonden de 21 punten van Terry Deroover niet.In de B-groep staat Oostende aan kop met elf punten, Mechelen is met 10 punten vierde.

FT. FILOU Oostende wint met 70-75 tegen een sterk Kangoeroes Basket Mechelen na een uiterst spannend eind. Well done boys!

Next up @LiegeBasket #talentfactory #filouoostende #oneteam pic.twitter.com/HTYKeCH0Az

— FILOU Oostende (@FILOU_Oostende) November 9, 2019