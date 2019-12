BCO laat geen steek vallen

Oostende, Limburg United en Antwerp hebben donderdag op de derde speeldag in de tweede competitiefase voorlopig de leiding genomen in de Euromillions Basket League. Oostende won met 95-82 van Leuven.

Oostende bleek goed hersteld van de nederlaag die het vorige week in Bergen leed. Met Braian Angola (20 ptn, 6 rbds) en Shevon Thompson opnieuw in het team was het in het eerste kwart (19-24) nog wat zoeken, maar bij de rust stond er een 46-41 voorsprong op het bord. Brandan Stith (9 rbds) en Hugh Robertson waren met 25 punten de topscorers van de partij, maar stonden allebei in het verliezende kamp.

Bergen volgt nu op één punt van Oostende, Limburg en Antwerp, maar kan vrijdag opnieuw alleen leider worden. Het moet daarvoor winnen in Charleroi.