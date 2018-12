BCO kruipt door het oog van de naald

Bekerhouder en landskampioen Oostende verdedigde een voorsprong van drie punten na de heenmatch, die op 80-83 was geëindigd in Het Forum. Voor eigen publiek ging de kustploeg goed van start, met een 19-14 stand na het eerste quarter. Het tweede quarter werd echter gedomineerd door de bezoekers: 14-25. Bij de rust stond het 33-39, waardoor Oostende nog vol aan de bak moest. Met nog een halve minuut te gaan, leidde Aalstar met 81-86. Djurisic sleepte met een lay-up een verlenging uit de brand. In de overtime wist Oostende de achterstand te herleiden tot één punt: 96-97. In de halve finales neemt Oostende het op tegen Charleroi, dat Bergen uitschakelde.

