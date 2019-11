BCO kent geen genade met Luik

Luik, dat nog altijd geen buitenlandse spelers mag opstellen, was een makkelijke prooi. De Waalse club telt nu al zeven nederlagen in evenveel wedstrijden. Het was nochtans de bezoekende ploeg dat het beste uit te startblokken schoot, maar in het tweede kwart van de wedstrijd sloeg de Oostendse motor wel aan. Zo stond Luik bij de rust al 48-35 in het krijt. Een ijzersterke Simon Buysse was met 22 punten de topscorer van de partij. De small forward scoorde aan honderd procent: twee op twee tweepunters en vooral een mooie zes op zes driepunters.

Gedeelde leidersplaats

Na zes zeges en één nederlaag deelt Oostende de leiding in groep B met Limburg United, dat vrijdag met 73-69 won van Mechelen. Met 11 punten, en een wedstrijd meer gespeeld, volgt Mechelen op twee punten van het leidersduo. Brussels is met 10 punten vierde, Luik sluit met zeven punten de rangen.