BCO grijpt de supercup en geeft Leiden een lel

Met een lel, een oorveeg van jewelste zeg maar, heeft BC Oostende zijn eerste prijs van het nieuwe seizoen beet. In de supercup versloeg BCO het Nederlandse Leiden in eigen huis met maar liefst 59-89.

Twee weken voor de start van de BNXT-league heeft Oostende dus zijn eerste prijs te pakken. De Belgische kampioen overklaste de Nederlandse kampioen de volle vier quarters lang. En dat in bloedhete omstandigheden want de thermometer in de Vijf Meihal in Leiden gaf 27 graden aan.

Van Rossom dirigeert

Maar BCO had zijn schaapjes al gauw op het droge. Leiden begon met een voorsprong (9-6) maar kreeg geen vat op Jefferson en al helemaal niet op Pierre-Antoine Gillet. De teruggekeerde Sam Van Rossom dirigeerde de Belgische landskampioen al voor de rust naar een vlotte zege. Jefferson en Gillet werd vaak vrijgespeeld, de balcirculatie lag bij BCO stukken hoger dan bij Leiden dat met 27-45 naar de kleedkamers mocht.

Een kentering kwam er niet na de rust voor de Nederlanders. BCO ging op het elan door en haalde de supercup zo eenvoudig binnen: 59-89. Een kleine revanche voor het verlies van de play-off-finale vorig seizoen voor BCO. Maar vooral een opsteker voor het komende seizoen: dit Oostende is er klaar voor.