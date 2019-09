BCO gaat voor 9de titel op rij

Enkele vertrouwde gezichten, maar ook aardig wat jonge kopjes bij BC Oostende. Een nieuw seizoen, da’s ook een nieuw team bouwen voor de kustploeg. De aanloop naar de competitie verloopt veelbelovend. BCO kan terugblikken op een meer dan geslaagde voorbereiding.

Echte nieuwkomers zijn de Senegalees Amar Sylla, die overkomt van Real Madrid B en de Canadees MiKyle McIntosh. Voor de rest kiest Oostende vooral voor de eigen jeugd. Simon Buysse is terug na een jaartje Aalst. De Nederlander Keye Van der Vuurst de Vries en Servaas Buysschaert uit Kortrijk zullen ook hun kans krijgen. De nieuwe lichting moet voor snel en attractief basketbal zorgen. Al blijven de resultaten uiteraard minstens even belangrijk.

De competitie is dit jaar hervormd en zal gespeeld worden in 2 rondes. Eerst spelen de teams in 2 poules op basis van de uitslag van de reguliere competitie van vorig seizoen. Pas vanaf december nemen alle ploegen het tegen elkaar op. Eén keer thuis en één keer uit. De meningen over de nieuwe formule zijn verdeeld.