BCO boekt tweede zege

Oostende heeft dinsdag zijn tweede zege geboekt in de Champions League basketbal. De Belgische landskampioen won op de zevende speeldag met 61-64 op bezoek bij het Franse Straatsburg van voormalig Oostende-speler Quentin Serron.

Oostende maakte indruk in het eerste quarter: 8-20. Vervolgens knabbelden de Fransen aan de achterstand. In het derde quarter (8-15) diepte het team van Dario Gjergja de voorsprong opnieuw uit. De thuisploeg kwam in de laatste periode (27-18) nog opzetten, maar Oostende haalde het uiteindelijk met drie punten verschil.

Chase Fieler blonk uit bij Oostende met 17 punten. Mardy Collins liet voor Straatsburg hetzelfde puntenaantal noteren. Belgian Lion Serron was goed voor 7 punten.

In groep D is Oostende met twee zeges en vijf nederlagen voorlopig zevende en voorlaatste. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs, de nummers vijf en zes worden opgevist in de FIBA Europe Cup.

Op de volgende speeldag neemt Oostende het op tegen Promitheas Patras. Het duel gaat op 11 december door in Griekenland.