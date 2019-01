BC Oostende zet stap naar bekerfinale

Vrijdagavond heeft Filou Oostende in de heenwedstrijd van de halve finales van de beker Spirou Charleroi geklopt met 83-78. Zondag staat de terugwedstrijd op het programma.

Toch kan Filou Oostende niet helemaal tevreden zijn, want bij de rust stond de competitieleider 41-29 voor. De kloof van 12 punten smolt in de tweede helft als sneeuw voor de zon, en op 15 seconden van het einde was Charleroi tot 79-78 teruggekomen, maar toch won Oostende nog met vijf punten verschil.

Op weg naar twintigste bekerwinst?

Dusan Djordjevic was met 17 punten de topscorer van de "Clasico", voor Charleroi deed Dario Hunt het één punt minder goed. Oostende kan de beker een twintigste keer winnen en een zevende keer op rij. Charleroi gaat voor een zesde bekerwinst, de eerste sinds 2009.

Antwerp en Brussels spelen zaterdag de heenwedstrijd van hun halve finale. Ook zij werken de terugmatch zondag af.

Herbekijk hier de volledige wedstrijd