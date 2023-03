BC Oostende wint tegen Den Bosch

Landskampioen Oostende wint met 82-56. Een deugddoende zege want Oostende moest zich herpakken na twee nederlagen op rij: verlies in de Belgische bekerfinale tegen Antwerp Giants en verlies tegen het Nederlandse Leiden, de regerende BNXT League-kampioen.

In Elite Gold spelen de top 5 uit ons land én Nederland tegen elkaar. Ploegen uit hetzelfde land ontmoeten elkaar niet. De twee hoogst geklasseerde clubs van elk land plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van de BNXT en daar wil de Belgische landskampioen, in gele outfit, uiteraard maar al te graag bij zijn.

Winnen is dus aangeraden, maar Den Bosch, aanvallend sterk onder de korf, zet snel een voorsprong van vierpunten op de bordjes, 10-14. Geen man over boord, Gillet met de lay-up én de fout erbovenop. En geniet vooral van deze driepunter in de buzzer van het eerste quarter, van Olivier Troisfonaines, 20-16.

De bonus wordt groter, door goed defensief werk en enkele rake bommen. Aan de rust, net geen tienpuntenbonus voor de kustploeg, 40-31.

Tweede helft

Het derde kwart is, wat de score betreft, een maat voor niets. Leuke punten aan weerszijden, dat zeker wel, Tre’Shawn Thurman na een knappe Oostendse collectieve aanval en hier Price voor de Nederlandse bezoekers, maar in het laatste quarter zorgen Troisfontaines, topschutter bij Oostende met 18 punten en Buysschaert opnieuw voor een meer dan tienpuntenkloof, 59-46.

Den Bosch valt helemaal stil, het scoort amper tien punten in het laatste kwart. Die andere uitblinker bij de thuisploeg, Nikola Jovanovic mag het Nederlandse lot helemaal bezegelen: 82-56, de eindstand, een deugddoende zege voor Oostende, na twee nederlagen, dat zo weer mee aan de leiding komt van de BNXT-League.